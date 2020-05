Filtran nuevo jersey de las Águilas del América (FOTOS)

En lo que define la situación de la Liga MX, muchos equipos ya iniciaron con las pruebas de Covid 19 en sus instalaciones con miras a que el torneo pueda continuar pero las Águilas del América ya preparan nueva piel para sus jugadores.

A través de las Redes Sociales se está presumiendo lo que podría ser el nuevo Jersey del América con miras para la temporada 2020-2021, con un diseño más juvenil y ligero para los jugadores de Coapa.

�������� ¡FOTOS OFICIALES! Se confirma el diseño de la camiseta de visita de Club América 2020/21 (por ahora solo hay fotos de las versiones infantil y femenina): Publicado por Todo Sobre Camisetas en Miércoles, 20 de mayo de 2020

En la pagina TodoParaCamisetas.com se puede apreciar esta nueva playera con colores en amarillo, azul, blanco, rojo con colores azul claro, azul marino y rojo, estos dos últimos remarcados en líneas tipo “V”, siendo el color azul marino el que luzca en la parte baja y en las mangas así como el escudo del América al costado izquierdo, y resaltando el color blanco en el centro.

Se filtra nuevo uniforme del América

Fánaticos ya esperan la nueva piel Americanista

Aunque el América no ha emitido declaración sobre este nuevo uniforme que ya se ha presentado en las redes sociales, se espera que hasta que la Liga MX no de una resolución de lo que pasará con la temporada el equipo no se pronunciara por la nueva piel que vestirán los jugadores en la cancha.

Nuevo diseño para los Americanistas

Cabe recordar que TodoParaCamisetas.com ha filtrado en otras ocaciones diferentes tipos de playeras del América con el mismo tipo de diseño como el que ya se ha mostrado en su página oficial , sólo que en diseño anteriores se hacía presente el continente americano en toda la playera en color amarillo y con fondo en color azul.

Sin lugar a dudas los que más se encuentran ociosos de adquirir esta nueva piel del club de Coapa son los fanáticos del América para presumir el nuevo Jersey de las Águilas rumbo la temporada 2020-2021.