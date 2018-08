Filtran fotos de futbolistas y modelos celebrando en una mansión

Los campeones de la última Copa del Mundo, los franceses Adil Rami y Paul Pogba se dieron el lujo de organizar una multitudinaria fiesta en una asombrosa mansión ubicada en Hollywood Hills, Los Ángeles. En las fotos que se filtraron se pudo apreciar al zaguero del Olympique de Marsella con escasa ropa en un pato de goma gigantesco dentro de una pileta.

Filtran fotos de futbolistas y modelos celebrando en una mansión

Filtran fotos de futbolistas y modelos celebrando en una mansión

Filtran fotos de futbolistas y modelos celebrando en una mansión

No sólo fue la figura del Manchester United, quien se vio activo en todo momento, de igual manera estuvo su compañero de equipo Marouane Fellaini a lado de su hermano. Decenas de jóvenes mujeres atractivas fueron capturadas en imagen dentro de la casa valuada en USD 30 millones.

Filtran fotos de futbolistas y modelos celebrando en una mansión

Filtran fotos de futbolistas y modelos celebrando en una mansión

Habían globos rojos, blancos y azules, haciendo honor a los colores de la bandera francesa que adornaban el recinto. La leyenda "Campeones del Mundo" también estaba a lado de la piscina y un DJ fue el responsable de aclimatar el sitio en donde sonó el clásico "We are the Champions"de Queen.

Filtran fotos de futbolistas y modelos celebrando en una mansión

Filtran fotos de futbolistas y modelos celebrando en una mansión

Lo más seguro es que las imágenes filtradas no le causaron gracia a José Mourinho, técnico del Manchester United, quien en una rueda de prensa, durante la pretemporada del club en Estados Unidos, le solicitó a los futbolistas que se integren lo antes posible al resto de la plantilla para encarar seriamente el próximo año deportivo.

Filtran fotos de futbolistas y modelos celebrando en una mansión

"Espero que alguien quiera hacer lo que decidieron hacer Marcus Rashford y Phil Jones, que es volver un poco antes para tratar de ayudar al equipo porque para el comienzo de la temporada, porque vamos a estar en problemas ", fue lo que declaró el portugués.

Anthony Martial, atacante francés, fue uno de los criticados por el ex entrenador de Chelsea. "Tuvo un bebé y llegó hermoso y lleno de salud, gracias a dios, pero ya debería estar aquí y no lo está".

Filtran fotos de futbolistas y modelos celebrando en una mansión

Filtran fotos de futbolistas y modelos celebrando en una mansión