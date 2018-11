Filtran dialogo de la pelea entre Piqué y Arturo Vidal (Video)

Luego de que el Barça cayera por marcador de 3-4 contra el Betis, al finalizar el encuentro hubo algunos roces entre los futbolistas azulgranas involucrando a Gerard Piqué y Arturo Vidal.

El fastidio del chileno se produjo después de una jugada en el minuto 89, cuando el partido aun estaba 4-2. Tras un centro pasado desde la banda, el defensor intentó terminar la acción con un remate, pese a que el ex Bayern Múnich estaba en una mejor posición para marcar.

El cuarto capitán azulgrana primero se enganchó con el delantero uruguayo, que había recriminado una acción puntual al defensa catalán. Piqué, aún con las pulsaciones altas porque el árbitro acababa de señalar el final del choque, le contestó:

“Ahora me vas a joder por un pase, no me jodas”.