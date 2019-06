Filtran VIDEO con el que acusan a Neymar de violar a una modelo

En días pasados, Neymar fue acusado por una modelo de haberla violado en un hotel de París en Francia.

Después de darse a conocer la situación, se reveló un supuesto video en donde se observa al futbolista y a la fémina en una cama.

Por su parte, una televisora brasileña transmitió una entrevista con la mujer que afirma haber sufrido abuso sexual por parte del futbolista del Paris Saint-Germain y relató la manera en la que sucedieron los hechos.

“Yo tenía mucha voluntad de estar con él. Empezaron las caricias, los besos, hasta ahí todo bien. Sólo que después me empezó a mover, al principio me empezó muy fuerte y le dije que parara, que me estaba lastimando"

"Le dije si tenía preservativo porque yo no tenía, que así no podíamos. Él no me respondía y continuó, me dio vuelta y cometió el acto, continuaba violentamente. Fue todo muy rápido. Yo le decía ‘para, para, para’, pero él no se comunicaba conmigo y sólo se movía”. Explicó la mujer.