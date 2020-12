Figura del Barcelona SE REVELA a Ronald Koeman.

El conjunto del Barcelona se encuentra viviendo dos caras distintas en la presente Temporada 2020-2021, ya que en la LaLiga suman su peor inicio en 33 años y en la Champions League llevan cinco triunfos en igual número de encuentros; pero la situación se torna compleja luego de que tras la derrota de 2-1 ante el Cádiz, una de las figuras del cuadro catalán se reveló ante el estratega holandés Ronald Koeman.

“Honestamente, yo tampoco entiendo porqué estoy en esta situación. Está claro que quiero jugar mucho más. Sé que puedo aportar mucho, y cuando el entrenador me ha hecho jugar siempre lo he hecho bien, jugué buenos partidos”.

Fueron las palabras emitidas del bosnio Miralem Pjanic, quien llegó para el actual torneo al Barcelona y que tras la situación que atraviesa dentro de la institución catalana, emitió unas declaraciones por la situación que atraviesa con el equipo de Ronald Koeman.

“Más que esto no sé qué puedo hacer. Me entreno y estoy listo. No estoy satisfecho y no puedo estarlo, en mi carrera nunca he aceptado la idea de no jugar y ahora tampoco lo hago. Veremos, yo estoy listo, me entreno bien y espero, no me queda otra. Es una situación muy delicada que a mí no me viene bien”.

Pjanic en el Barcelona.

Pjanic quiere protagonismo en el Barcelona de Koeman

Las declaraciones emitidas por el mediocampista Miralem Pjanic de 30 años de edad, fueron previas al duelo que sostendrá el Barcelona en casa ante la Juventus en el cierre de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League; además el jugador bosnio aseguró que le guarda un gran cariño a la institución italiana.

“La Juventus se quedó en mi corazón, los sigo cada vez que tengo la oportunidad. El sorteo me ha alegrado, es una lástima no haber podido jugar ante los espectadores en Turín, pero habrá otras oportunidades. Le deseo lo mejor a la Juventus, pero este martes queremos ganar”.

Pjanic en el cuadro español lleva disputados 11 de los 15 duelos que han disputado, de los cuales cinco de ellos han sido en el rol de suplente. Pero el experimentado futbolista desea tener un rol más protagónico dentro del equipo de Koeman.

“Mis nueve años en Italia han sido muy buenos y honestamente la echo de menos. En Roma y en Juventus estuve muy bien, viví temporadas importantes. Ahora tengo un nuevo desafío en el club más grande del mundo y tengo que luchar. Es una novedad que quería afrontar”.

