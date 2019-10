Figo se va contra Roberto Carlos por sus revelaciones del vestuario del Real Madrid.

Hace algunos días el ex futbolista amazónico Roberto Carlos reveló en una entrevista algunas ‘indisciplinas’ que se vivieron en la época de ‘Los Galácticos’ del Real Madrid, en donde compartió vestuario con Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario y Luis Figo, ahora el ex mediocampista lusitano dijo estar en desacuerdo con las declaraciones emitidas por el lateral de la izquierda y Campeón del Mundo en Corea del Sur-Japón 2002.

Además de estar en desacuerdo total con Roberto Carlos, Luis Figo, considera como su ‘amigo’ al carioca.

Roberto Carlos en una entrevista en un canal portugués mencionó que los entrenamientos de los lunes del conjunto merengue "eran a las 5:00; y los de los martes, a veces también. No los ponía a las 11:00 porque casi nadie llegaba”.

Algo que molestó a Luis Figo y qué dijo sobre las palabras de Roberto Carlos: "Él es un muy buen amigo pero no comparto lo que dijo porque lo que he vivido no fue eso", comentó el luso en la presentación de una nueva campaña de ropa de la cual él y su esposa, Helene Svedin, son protagonistas.

Figo arremete contra Roberto Carlos

Fue el pasado 10 de octubre cuando el brasileño Roberto Carlos dijo que ‘Los Galácticos’ del Real Madrid hicieron que corrieran a algunos entrenadores por querer cambiar las reglas en el vestuario del cuadro de la capital española.

"Yo no recuerdo entrenar con Vicente del Bosque por la tarde. Él tiene que asumir sus declaraciones y yo asumo las mías", prosiguió el exjugador madridista y ganador del Balón de Oro en el 2000.

De igual manera el ex capitán de la Selección de Portugal, Luis Figo de 46 años de edad dijo que a pesar de las polémicas declaraciones emitidas por su ex compañero en el Real Madrid, lo quiere como es.

"Roberto le ha dado mucho al Real Madrid, es mi amigo y hay que quererlo como es", concluyó el ex capitán de la selección portuguesa.

