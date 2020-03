Fidel Kuri denuncia presunto amaño de partidos en la Liga MX (VIDEO)

El empresario y dueño de Los desaparecidos Tiburones Rojos del Veracruz, Fidel Kuri, reapareció en la escena luego de 3 meses de que la Liga MX tomó la decisión de desafiliar al conjunto jarocho, debido a un incumplimiento de pagos con los jugadores y por no respetar acuerdos con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), para denunciar un supuesto amaño de partidos dentro del futbol mexicano.

Fidel Kuri Grajales

Kuri reveló algunos secretos de la Liga MX

De acuerdo con declaraciones emitidas durante una entrevista realizada por el programa “Zona Mixta” de Univisión Deportes, Fidel Kuri habló sobre algunos temas sensibles en la Liga MX, al denunciar públicamente el presunto amaño de partidos dentro del futbol mexicano, argumentando que cuando intentó desenmascarar dicha situación fue 'sacado de la jugada' por la FMF.

Fidel Kuri hizo fuertes declaraciones

"El día 3 de diciembre que era la junta de la Federación, llevaba yo todas las pruebas para demostrar amaños de partido pero no me dejaron entrar. Es un tema delicadísimo y siempre lo he dicho en las reuniones y se los comprobé". Declaró.

Fidel Kuri denunció amaño de partidos

Es importante recordar que Fidel Kuri y el Veracruz fueron desafiliados el pasado 4 de diciembre de 2019 tras una junta en donde los dueños de los 18 equipos estuvieron presentes y en la que no permitieron el ingreso a Kuri.

Kuri dejó la duda sobre la mesa

