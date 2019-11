Fidel Kuri asegura que no habrá desafiliación

Ante la noticia que se había confirmado por la tarde en el que los directivos de la Federación habían expresado en conferencia de prensa la posibilidad de que Veracruz quede desafiliado por los adeudos que presentó a miembros y futbolistas del club, el presidente del equipo, Fidel Kuri aseguró que su equipo no desaparecerá a pesar de que la Federación Mexicana de Futbol ha hecho lo necesario y que él pagará los adeudos para que el club permanezca.

“Tengo seis años años con el equipo y no creo que no haya habido solvencia, si en este momento no hay solvencia, o si hay un bache financiero es porque la misma Federación me lo ocasionó.

Kuri salió a dar la cara

Veracruz cayó ante el América ayer por la noche.

"Las deudas eran de todas las administraciones anteriores, esa porquería que la Federación tenía oculta me hizo pagarla”, declaró el presidente de los Tiburones.

Kuri Grajales insistió en que evitará que su equipo se pierda y saldrá adelante. “Ahora yo limpio la porquería de la Federación y voy a salir adelante, el Veracruz no se va a desafiliar, voy a pagar y mejor limpien su porquería y se pongan de acuerdo entre ellos”, agregó el directivo.

De acuerdo a palabras del dueño de los tiburones que seguirá el equipo en tierras jarochas.

Los escualos sufrieron nuevamente una derrota frente a las águilas del América por 5-0 la noche de ayer en el estadio Luis Pirata Fuente; los jarochos llevan 42 goles en contra y tan solo 10 a favor, por lo que es considerado uno de los equipos con más goles en torneos cortos en la historia del futbol mexicano.

