Fidel Kuri AMENAZA a comentarista de FOX SPORTS en vivo y a nivel nacional

El presidente y propietario de los Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Kuri, sigue generando polémica debido a la problemática sobre los adeudos que tiene con sus jugadores quienes no han cobrado un sólo peso desde hace varios meses, sin embargo, esta vez el empresario fue más allá y amenazó en cadena nacional a un periodista durante una entrevista en vivo para un programa de Fox Sports.

Fidel Kuri fue entrevistado al aire por el Programa Fox Sport Radio por los periodistas Gustavo Mendoza, Rubén Rodríguez y Marion Reimers quienes querían aclarar el tema de los adeudos con los jugadores y si ya había quedado resuelto.

Rubén Rodríguez comentó que lo buscó para una entrevista cara a cara a la que Kuri aceptó al principio por lo que Kuri lo interrumpió y le comentó que declinó luego de unas palabras que mencionó el periodista.

FIDEL KURI: "EL DÍA QUE ME LA MIENTE, SE LAS VA A VER MUY FEAS CONMIGO��"



Rubén Rodríguez: "¡Me está amenazando señor Kuri!��"



������ Este momento entre @ruubenrod y el dueño de Veracruz se vivió en @FSRadioMX #LigaMX#FSRadioMX pic.twitter.com/B7W2JBsNMA — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 18, 2019

"Usted me buscó y nos íbamos a ver en el sur, no me dieron mis tiempos, ofrecí una disculpa y quedamos de vernos en Veracruz y al otro día usted dijo que yo no tenía tantita madre". Contó el propietario de Veracruz.

Rubén Rodríguez aclaró la situación y le comentó que él no le había 'mentado la madre' por lo que Kuri lanzó su amenaza. "El día que me la miente se las va a ver muy feas conmigo". Fueron las palabras de Fidel Kuri.

Marion Reimers intervino en la discusión

Aunque lo dijo con un tono tranquilo, Marion Reimers le recordó que no es la primera vez que amenaza a alguien y le sugirió que cuidara sus palabras ya que estaban en vivo a nivel nacional.

