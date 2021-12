Ferran Torres se va al FC Barcelona, abandona al Manchester City

Este verano fue bastante discreto en cuestiones de fichajes, pero ahora se dice que Ferran Torres se va al FC Barcelona luego que se cerró traspaso.

Ferran Torres es un hábil mediocampista el cual pasó los últimos 18 meses con el Manchester City de la Premier League.

Ahora, son los medios españoles que reportan que el surgido del Valencia ya pasó las pruebas médicas por lo que solo hace falta que el Barça haga el anuncio oficial.

Ferran Torres se va al FC Barcelona

La escuadra blaugrana pudo 55 millones de euros Manchester City por el jugador de 21 años.

No está confirmado, pero medios españoles señalan que Ferran Torres se va al FC Barcelona además estiman que la escuadra blaugrana parecer haber pagado 55 millones de euros al City por la carta del jugador de 21 años.

Dicha cantidad convierte a Ferran Torres en la contratación más cara de un español en la historia del conjunto catalán; supera los 40 millones que desembolsó el Barcelona por el histórico David Villa, así como los 34 que le pagaron al Arsenal por la vuelta de Cesc Fábregas.

Llegada de Ferran Torres al Barça

El anuncio de que Ferran Torres se va al FC Barcelona sería anunciado esta misma semana.

El internacional, Ferran Torres, podría ser anunciado esta semana y se espera que se incorpore a los entrenamientos tras el parón navideño; mientras que el entrenador Xavi Hernández recibirá una alternativa más para una zona de ataque que ha sufrido esta campaña.

Pero Ferran Torres no juega desde octubre por una lesión y apenas ha disputado siete partidos con el City, anotando tres goles, por lo que ha terminando por aceptar el llamado de la institución catalana.

Sobre la marcha de Ferran Torres, Pep Guardiola dijo: "Cuando llamó a mi puerta y dijo que se quería ir, le dije que se fuera. Quiero que mis jugadores sean felices. Si no estás contento, tienes que irte. No somos un club donde los presidentes y directores generales digan 'no, tienes que quedarte".

Ante este comentario los medios españoles ya aseguran que Ferran Torres se va al FC Barcelona y con una alta suma.

