Fernando Ortiz defendió a Alejandro Zendejas del Gerardo Martino

Fernando Ortiz defendió a Alejandro Zendejas tras las declaraciones del técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, quien señaló que el futbolista del América pretende extorsionarlo, por lo que 'El Tano' pidió a su compatriota ser más cuidadoso con sus palabras.

“No soy quién para opinar en las decisiones que se tomen, pero puedo comunicar que hay que tener cuidado, y ya sea entrenador de selección o de cualquier equipo, hay que medir las palabras y es lo único que voy a decir en el tema de Alejandro, “, declaró Ortiz en conferencia de prensa.

Sin embargo, el estratega argentino Gerardo Martino reveló que ya platicó con Zendejas, de quien dijo se encuentra tranquilo. “Tendríamos que preguntarle a Alejandro cómo se siente, ya hablé con él y le dije lo que pensaba como entrenador y exjugador. Está bien, tranquilo y es lo importante”.

Alejandro Zendejas ha generado polémica

Hace un par de semanas, el nombre de Alejandro Zendejas se expuso en los medios debido a que no figuraba en la lista de convocados de Gerardo Martino para el duelo amistoso entre México y Paraguay que se disputó este jueves en los Estados Unidos.

Incluso, muchos consideraron que Martino, técnico del Tri, era injusto por no citar al americanista. Sin embargo, después del encuentro entre México y Paraguay (0-1), el Tata Martino explicó la ausencia de Zendejas para dicho encuentro,

Calificando el acto del americanista como un intento de chantaje, debido a que no quiso firmar ante FIFA un cambio de federación -tiene nacionalidad estadounidense- para jugar con el conjunto Tricolor.

Gerardo Martino y Alejandro Zendejas

"Las cosas hay que decirlas como son, el jugador tenía que firmar un documento y el jugador no lo quiso firmar, no hay que darle vuelta a las cosas. Le exigen para quien quiera jugar con México (y tenga doble nacionalidad) es que firme el documento y no lo firmó”.

“Deberían preguntarle al jugador, en este caso el punto ya es del jugador, no hay un problema de la federación o del entrenador”, indicó el técnico Gerardo Martino sobre el caso de Alejandro Zendejas.

