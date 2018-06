Fernando Betanzos, listo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla.

A tan unos días de que el quintanarroense realice su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla para representar a México, comentó sentirse emocionado y preparado para la justa deportiva que se realizará en Colombia.

Cabe mencionar que Betanzos será el primer nadador quintanarroense en clasificar a Juegos Centroamericanos y del Caribe y lo hará compitiendo en natación de 10 kilómetros en aguas abiertas el próximo 28 y 29 de junio en Barranquilla, Colombia.

“Muy emocionado por representar a Quintana Roo y portar el uniforme de México en un evento que abre el ciclo olímpico, es un orgullo”, expresó Fernando.

Fernando Betanzos, listo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla.

A 25 días de la inauguración en Colombia, Fernando Betanzos cierra los ojos y narra cómo se visualiza: “Me veo desfilando en la inauguración, me veo nadando sin parar hasta cruzar la meta y me veo en el pódium con la medalla de oro. Todos los días me levanto con esa ilusión y entreno con esa convicción”, recalca el joven que se convertirá en el primer nadador quintanarroense en participar en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Hace cuatro años, Fernando Betanzos se quedó en la orilla, estuvo muy cerca de clasificar a Juegos Centroamericanos y tomó parte del proceso para Juegos Olímpicos de Río 2016. Ahora todo es diferente, la experiencia rindió frutos y el quintanarroense ha dado el primer paso rumbo a Tokio 2020. “Ya estoy en Barranquilla, ahora el reto es ganar una medalla, buscar el pase a Juegos Panamericanos, clasificar al Mundial y pelear el boleto Olímpico. Los resultados obtenidos me tienen muy motivado y sólo pienso en lograr estos objetivos”, recalca.

Fernando Betanzos, listo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla.

Con 25 años de edad, en plena madurez deportiva, Betanzos comenta que se siente fuerte y rápido en el agua, y se declara consiente de que todos lucharán por las medallas pero confía en lograr que la etapa de cierre de preparación marque la diferencia a su favor para lograr cumplir el sueño de ganar una medalla.

El tritón nada desde que tenía 4 años, en el 2010 en medio de la Olimpiada Nacional se mentalizó en ser un atleta de alto rendimiento, logrando en el 2017 ganar el Selectivo Nacional en Puerto Vallarta para clasificar a Barranquilla. De ahí en adelante Fernando logró resultados extraordinarios en especial los triunfos logrados en Hungría y Trinidad y Tobago.

Fernando Betanzos, listo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla.

Betanzos compitió en el Mundial de Dubai en 2012, en Tokio 2014, Rusia 2015 y Hungría 2017. Además en dos eventos internacionales en Cozumel, en uno en Playa del Carmen y en otro en Cancún, aunados a la competencia CAMEX en Costa Rica, entre otros eventos que conforman ahora su carta de presentación.

Entrevistado en la alberca del CEDAR de Cancún, donde entrena en ocasiones en doble sesión de acuerdo a su plan de trabajo, Fernando reiteró: “Estoy muy contento con el trabajo que está realizando Antonio López al frente de COJUDEQ con el respaldo del gobernador Carlos Joaquín pues hoy las instalaciones son de primer nivel, además estoy gratamente sorprendido del logro en la Olimpiada Nacional. Los resultados están a la vista, natación y otros deportes han logrado resultados que antes no se tenían”, afirmó el seleccionado nacional.

Fernando Betanzos, listo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla.

Rodeado de jóvenes nadadores en la alberca, Fernando Betanzos, uno de los pioneros de este deporte en Quintana Roo dijo estar emocionado por los resultados obtenidos por la nueva generación de nadadores: “Sus tiempos son muy buenos, a su edad yo no los daba, realmente estoy sorprendido y admirado de su trabajo. Los exhorto a mantener este ritmo, con el deseo de iniciar una ruta olímpica”.

En la cuenta regresiva, Betanzos acepta que está ansioso por viajar a México y recibir junto con toda la delegación la bandera de México para viajar a la conquista de Barranquilla, Colombia: “Voy por una medalla para Quintana Roo y por México”.