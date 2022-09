Fernando Alonso se disculpa con Lewis Hamilton por llamarlo “idiota”

La largada del Gran Premio de Bélgica fue emocionante en Spa, pero sobresalió el choque de Lewis Hamilton de Mercedes con Fernando Alonso de Alpine, quienes luchaban para apoderarse del segundo puesto en ese momento.

“Es un idiota” dijo Alonso, luego de que el británico se subió a una de sus llantas, y a pesar de que ambos pilotos pudieron continuar después del toque, el monoplaza de Hamilton sufrió más dañado y tuvo que abandonar.

El español Fernando Alonso y Alpine están inmersos en una férrea con McLaren en la lucha por el cuarto puesto en el campeonato de Constructores. El pasado fin de semana, el equipo francés ganó por 16 puntos a cero.

Fernando Alonso vs Lewis Hamilton

Look who stopped by. �� pic.twitter.com/dqpvmrBjfh — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 1, 2022

Pero el episodio con Lewis Hamilton en el GP de Bélgica de la Fórmula 1, ha protagonizado en su caso la primera jornada del Gran Premio de Holanda que se disputará el próximo domingo 4 de septiembre.

“No, no me he puesto en contacto todavía, pero espero verlo hoy, cuando estemos en el set de televisión me acercaré a él y le diré que lo siento si entendió de esa manera. No tengo absolutamente ningún problema con él y le tengo un gran respeto”.

Más tarde, Alonso fue visto saliendo del ‘motorhome’ de Mercedes con la famosa gorra que Hamilton le dedicó días atrás en las redes sociales. Y tanto el español como Mercedes publicaron la foto de ambos, sonrientes. "Ya es mía" señaló el piloto de Alpine.

Te puede interesar: Lewis Hamilton y Fernando Alonso protagonizan choque en el GP de Bélgica

¿Qué le dijo Fernando Alonso a Hamilton?

Fernando Alonso se disculpa con Lewis Hamilton por llamarlo “idiota”

“¡Qué idiota! Cerrando la puerta por fuera. Tuve una gran salida, pero este tío solo sabe salir y pilotar cuando está en primera posición!”, se escuchó decir al piloto español por su radio tras el incidente.

A pesar de que el español se disculpó en público, y en privado, no desaprovechó la oportunidad para sacar el látigo y denunciar la política de emitir públicamente determinados comentarios en el fragor de una carrera.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.