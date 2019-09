Fernando Alonso podría volver a la F1 en el 2021.

Luego de hace poco más de un año de anuncia su retiro de la máxima categoría del automovilismo, el español Fernando Alonso no descartó su posible regreso a la Fórmula 1 para el año 2021, por ahora el piloto de 38 años de edad se mantiene como embajador de la escudería McLaren.

Luego de anunciar su retiro en el 2018 de la máxima categoría, el español Fernando Alonso se ha dedicado a estar con el equipo con el cual corrió, en el pasado Gran Premio de Italia estuvo presente.

A pesar de sus 38 años de edad, Fernando Alonso no descarta un posible regreso a la Fórmula 1, si bien no asegura nada, de igual manera no lo descarta en sus planes y dejó entrever que sería una posibilidad para el futuro (2021).

McLaren fue la última escudería en la Fórmula 1 para el piloto español Fernando Alonso y con quienes actualmente trabaja como embajador. Comentó que lo que intentan es consolidarse como la cuarta fuerza de la F1 y el cual creen que si pueden lograr, para evitar que Mercedes domine el próximo año.

“Ya veremos, no tengo decidido ni lo que haré en 2020, y menos a dos años vista. Vivo el presente y este año estoy haciendo lo que quiero hacer", comentó el ex piloto de McLaren.

Fueron las palabras de Fernando Alonso en relación a la ida de convertir a su última escudería como la cuarta potencia de la F1 y dejó ver el motivo de su retiro; pues el pelear por una séptima u octava plaza era algo que no le agradaba, por eso puso un alto en su carrera y podría ser que en el 2021 esa mentalidad cambie y lo haga volver para la temporada del año 2021 de la F1.

