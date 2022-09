Fernando Alonso defiende a Checo Pérez de comentarios racista

Tras disculparse con Lewis Hamilton, Fernando Alonso exhibió lo injusta y hasta racista que suele ser la Fórmula 1, sobre todo con los pilotos latinos, especialmente con Checo Pérez, quien ha recibido comentarios despectivos desde su propio equipo.

Hay que recordar que Helmut Marko ha cuestionado el rendimiento del piloto mexicano al asegurar que “tal vez tomó tequila” o comentando que no es un piloto constante por ser ‘sudamericano’. “Como sudamericano, generalmente Checo Pérez tiene muchos altibajos”.

Estos comentarios, lejos de indignar en otras latitudes, han provocado risas, sobre todo en los medios británicos, por lo cual Fernando Alonso dejó claro que hay una marcada diferencia en el trato a pilotos británicos o europeos, respecto a los latinos.

Fernando Alonso defiende a Checo Pérez

“Primero que todo, Lewis es un campeón y una leyenda de nuestra época. Cuando dices algo, lo siento al repetirlo, contra un británico, se habla mucho en los medios. Le han estado diciendo muchas cosas a ‘Checo’, a Carlos o a mí.

“Si le dices algo a un piloto latino, es más divertido, pero si se lo dices a otros, es más serio. Me disculpo, no pensé lo que dije”, comentó en conferencia de prensa el piloto español Fernando Alonso.

Tras las críticas a Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, éste ha dejado de lanzar esos dardos en contra del mexicano, quien ha ayudó en 2021 a que Max Verstappen lograra el campeonato de pilotos y en 2022 contribuye de manera satisfactoria al campeonato de constructores.

Fernando Alonso y Lewis Hamilton

Pero el episodio con Lewis Hamilton en el GP de Bélgica de la Fórmula 1, ha protagonizado en su caso la primera jornada del Gran Premio de Holanda que se disputará el próximo domingo 4 de septiembre.

“No, no me he puesto en contacto todavía, pero espero verlo hoy, cuando estemos en el set de televisión me acercaré a él y le diré que lo siento si entendió de esa manera. No tengo absolutamente ningún problema con él y le tengo un gran respeto”.

