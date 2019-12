Fenomenales botas diseñadas especialmente para Van Dijk del Liverpool

Midiendo 1.93, el defensa neerlandés Virgil van Dijk quien es jugador actualmente de el Liverpool Football Club de la Premier League de Inglaterra y es seleccinado de los Países Bajos. El día de hoy te vamos a presentar lo que el defensor estará por presumir, el diseñador Gunt22 le diseñó sus botas que especialmente fueron para Dijk.El

Durante años las empresas han hecho buen marketing a través de deportistas reconocidos mundialmente para que sus productos sean vendidos más facilmente, es por eso que los mejores jugadores del mundo tienen las mejores zapatillas de fútbol. Solo los mejores futbolistas son patrocinados por las mejores marcas del mundo, los consienten tanto que les mandan a hacer sus cosas personalizadas.

Fenomenales botas diseñadas especialmente para Virgil van Dijk del Liverpool

Hermosas botas de Van Dijk.

En esta ocasión te vamos a habla sobre Van Dijk, que todavía no ha destacado en la imagen de sus botas. Por eso fue que el diseñador Gunt22, le ha hecho el diseño de unas botas exclusivas y las ha colgado en su Instagram. Sun unos botines fuera de serie, donde tienen un color naranja eléctrico que resalta entre el negro.

Las botas tienen como color base el negro. Un negro mate sencillo que atribuyen a la zapatilla sobriedad y elegancia. Los detalles son en naranja, el color de la selección del defensa, Holanda. Además, ;ha incluido un logo que representaría al defensor, un cráneo con cuernos.

Fenomenales botas diseñadas especialmente para Virgil van Dijk del Liverpool

Tal vez se haya inspirado en la fuerza y el físico prominente del central del Liverpool. El logo aparece en negro brillante en la punta de la zapatilla, así como en la plantilla. La plantilla, por cierto, es de color naranja.

Te puede interesar: Liverpool aplasta al Leicester y se mantiene como líder absoluto de la Premier

Según revela el portal web Footy Headlines en el artículo en el que se han hecho eco de este espectacular diseño, Nike no está pensando hacerle unas zapatillas tan exclusivas al holandés. No obstante, sí podrían dedicarle una edición especial de Nike by You. En este modelo, el jugador customizaría sus propias zapatillas. Podría salir a final de temporada.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana