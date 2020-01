Federico Viñas aclaró que no llegó como solución al América

Quien llegó sin tantos reflectores y como un verdadero desconocido al balompié mexicano fue el mediocampista, Federico Viñas, para firmar con el América proveniente del Juventud de Uruguay que habían iniciado en la primera división, su fichaje fue dando resultados a tal grado que Miguel “Piojo” Herrera fue confiando en el atacante de 21 años .

"Me tocó llegar a un club, el más grande de México, que tiene mucha presión. Me mantuve tranquilo, no quise desesperarme porque tampoco iba como la solución del América, pero yo creo que fui para estar tranquilo, disfrutar de los compañeros y de la linda experiencia que me tocó", destacó el azulcrema.

Federico Viñas quiere triunfar con América

A pesar de dar una excelente temporada en el Apertura 2019, en donde cayeron en tanda de finales con los Rayos de Monterrey, la selección uruguaya, tuvo en la mira al delantero para convocarlo para los encuentros con quien disputará el preolímpico en busca de un lugar en Tokio 2020.

"Cuando vi la lista (de convocados) traté de estar tranquilo porque estaba a punto de jugar una Final y no me quería desconcentrar, me mantuve enfocado en ese partido.

Federico Viñas se encuentra contento con América

"El primer objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos, pero hay que ir paso a paso, hay que ir conociéndose, formar una familia y eso es fundamental, si tienes un lindo grupo las cosas van a salir mejor", agregó.

Por el momento el club América, se encuentra afinando detalles a lo que será el Clausura 2020, por lo que el club fue pospuesto para iniciar en la jornada 2, luego de que tuvo corto plazo para la pretemporada, siendo el próximo sábado 18 de enero que entrará en acciones cuando reciba en el majestuoso estadio Azteca a Tigres.

