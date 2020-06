Federer y Nadal se niegan a volver a las canchas

La pandemia del coronavirus sigue teniendo algunas actividades deportivas con demasiada incertidumbre sobre si se podrá reanudar la actividad en el tenis para este 2020, pero uno que ha dado por concluido este año en cuanto a volver a tomar una raqueta es el suizo Roger Federer.

Roger Federer y Rafael Nadal

El ex número uno del mundo dio a conocer el día el miércoles de la presente semana que no volverá a participar en este año en ningún torneo en caso de que se reanude la actividad. Esto debido a que se estará sometiendo a una artroscopia en la rodilla derecha.

Nadal y Federer son grandes amigos fuera de las canchas

Roger Federer está próximo a cumplir en el mes de agosto 39 años, este 2020 será la primera vez desde el pasado 2016 que el tenista suizo cierre un año sin ganar títulos, algo que en verdad tiene desconsolados a todos sus seguidores y al propio jugador suizo.

Roger Federer dio sus razones

Cabe recordar que hace unos días, durante una entrevista por videoconferencia, Rafael Nadal atendió a un grupo de periodistas donde habló de su participación en los próximos torneos como el US Open y Roland Garros, a los cuales aseguró no asistirá si las condiciones sanitarias no son las indicadas. "No es lo ideal. Ahora mismo no me gustaría ir a jugar un torneo de tenis a Nueva York. Pero no lo sé dentro de dos meses si las condiciones mejoran".