Federaciones de Fútbol se unen al combate del COVID-19

A CBF destinará R$ 19 milhões para a base da pirâmide do futebol coordenado pela entidade, em função das dificuldades causadas pelo novo coronavírus.



Serão contemplados clubes das séries C e D, além de times do futebol feminino das séries A1 e A2



Mais > https://t.co/UrlZTpbqsv pic.twitter.com/GVbdiVyis9