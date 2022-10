Federación Inglesa investiga lanzamiento de monedas a Pep Guardiola

La Federación Inglesa (FA) investigará el lanzamiento de monedas a Pep Guardiola por parte de aficionados, después del partido entre el Liverpool y el Manchester City en Anfield, mismo que ganó el Liverpool 1-0 gracias a un tanto de Mohamed Salah.

Preguntado por el incidente en rueda de prensa, Guardiola dijo: "No me han dado, lo han intentado, pero no lo han conseguido. La próxima vez lo harán mejor", aseguró el ex técnico del Barcelona .

El español Pep Guardiola, con la información en la mano de que el Arsenal se escapaba a cuatro puntos en la tabla, visitó Anfield y salió escaldado. En el campo, donde su equipo perdió 1-0, y ante la grada, que le lanzó monedas y con la que terminó encarado.

Números de Pep Guardiola ante Liverpool

Esta es la tercera victoria consecutiva del Liverpool sobre el Manchester City. Una en semifinales de la FA Cup la temporada pasada, otra en la Community Shield en julio y la última este domingo en liga. Dos le han costado títulos a Guardiola y la otra le despega del liderato.

Además, el Liverpool ha condenado cánticos contra las víctimas de la tragedia de Hillsborough por parte de la afición visitante y pintadas relacionadas también con esta catástrofe, en la que fallecieron 97 aficionados del Liverpool en 1989.

"Sabemos el impacto que pueden tener estos comportamientos en las familias de las víctimas y en los supervivientes de estos desastres", dijo el conjunto del Liverpool a través de un comunicado.

Jürgen Klopp sobre Pep Guardiola

"Yo no soy Roger Federer y él no es Rafael Nadal, que compiten al más alto nivel y aun así son mejores amigos", explicó Jürgen Klopp esta semana sobre la rivalidad. "Pep y yo no somos mejores amigos porque no nos conocemos”.

“Él me ha dicho que cuando ya no dirijamos a ningún equipo nos sentaremos juntos y tomaremos una copa de vino", añadió el técnico germano, que este domingo dio el último disgusto a Guardiola.

