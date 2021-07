Mathieu van der Poel, el holandés favorito a la medalla de oro en la prueba olímpica de ciclismo de montaña de Tokio 2020, abandonó la competencia a dos vueltas de terminar la prueba tras fuerte caída en el primer recorrido al circuito en el que estaba entre los cinco primeros.

De acuerdo con el video que más adelante presentaremos en La Verdad Noticias, el atleta cayó en una pendiente rocosa muy empinada y al caer, quedó algunos segundos conmocionados antes de poder continuar.

Tras remontar a algunas oponentes, volvió a perder tiempo debido a las lesiones que tuvo por la violenta caída y terminó abandonando la competencia casi al final de esta, acción que generó sorpresa entre sus compañeros y rivales.

Luego de los inconvenientes, el británico Thomas Pidcock se llevó el oro de los Juegos Olímpicos en ciclismo de montaña.

Mathieu van der Poel pierde por caída en Tokio 2020

El ciclista se lesionó tras el fuerte impacto

Cuando la competencia terminó, el ciclista holandés recurrió a sus redes sociales para mencionar que esa parte del recorrido, en donde sufrió la caída, no estaba dentro del reconocimiento, por lo que pensó que no había retirado la rampa del suelo y no saltó como debió haberlo hecho.

La terrible caída de Mathieu van der Poel en la prueba de ciclismo de montaña le costó el oro de los Juegos Olímpicos 2021.

Es nieto de la leyenda de ciclismo Raymond Poulidor, que logró llevar el maillot de líder del Tour de Francia durante casi una semana en el mes de julio.

¿Cuándo serán los Juegos Olímpicos Tokio 2020?

La ceremonia se atrasó más de un año debido a la pandemia

La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el pasado 23 de julio captando la atención del mundo entero, ya que el gobierno de Japón no escatimó en gastos.

Desde días antes se llevaron a cabo varias competencias de diversas disciplinas que debido a los diferentes horarios de los países, en algunos los encuentros se daban durante la madrugada, como en México.

Debido a la situación, Tokio 2020 se decide por Juegos Olímpicos sin público internacional para evitar la propagación del COVID-19 y no poner en riesgo a los deportistas.

