Fanático de Chivas es golpeado por la afición “La Rebel” en el estadio Hidalgo (VÍDEO)

Pese a todas las emociones que hemos vivido y los juegazos de esta última jornada, el saldo no fue blanco. Se reportó un incidente grave en el Estadio Hidalgo: un fanático de Chivas fue brutalmente golpeado por miembros de ‘La Rebel’ durante el encuentro entre Pachuca vs Pumas, pues al parecer tener al rival en las tribunas no les agradó nada.

Este lamentable caso se dio el sábado por la noche donde Pachuca y Pumas jugaban su último duelo de la temporada, mismo que ya era de mero trámite tras la victoria de Monterrey sobre el Atlas, pues con esto los ‘Regios’ accedieron a la liguilla y eliminaron al resto de contendientes.

Lo golpearon entre todos los aficionados pumistas

De acuerdo a las versiones de ‘TUDN’ y del diario Record, mientras el partido estaba en marcha, un miembro de Chivas se apareció en las gradas para ver este encuentro. Aparentemente su ‘error’ (que no debería serlo, pues es libre), fue llevar la playera del ‘Rebaño’ a este duelo y hacerse notar entre la multitud.

REPROBABLE



Aficionados de Pumas agredieron a un fan de Chivas que se encontraba en el Estadio Hidalgo...



�� | @Migue_luk https://t.co/pfff5T0fPJ pic.twitter.com/cUgZpgwAHQ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 24, 2019

Aquí hay dos versiones antes de que miembros de ‘La Rebel’ golpearan a este aficionado de Chivas. La primera es que este joven estaba desde uno de los palcos del estadio y sacó una bandera de las Chivas y la hondeó muy cerca de la porra de Pumas, hecho que lo tomaron como provocación y fue ahí cuando se dirigieron a golpearlo.

La segunda dice que el fanático simplemente iba pasando por ahí, miembros de ‘La Rebel’ lo vieron y comenzó una ola de insultos y silbidos, donde este hombre habría respondido y fue ahí donde se generó el conflicto llegando a los golpes.

Después de que un aficionado,desde un palco del Estadio Hidalgo, le enseñó la bandera de chivas a la rebel, estos decidieron meterse al palco a hacer valer su ley ���� pic.twitter.com/uqH3FuaS3v — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) November 24, 2019

Por si es una u otra, las imágenes en el video son muy claras. Cuando menos 5 personas golpear una y otra vez a este aficionado de Chivas, mismo que de momento no se tiene un reporte exacto sobre su estado de salud pero que se espera no esté grave, ya que las imágenes son impactantes y crueles.

Esta no es la primera vez que miembros de ‘La Rebel’ protagonizan peleas ni en este torneo ni en el futbol mexicano. Suelen hacerse de palabras con las aficiones rivales, se han peleado, incluso entre ellos y ahora han vuelto a manchar la imagen del futbol y de su club, pues este video se ha viralizado y es lamentable.

