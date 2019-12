Familiares de Joao Maleck vendieron propiedad para pagar juicios| Gualter Fatia

Continúan los juicios en contra del jugador Joao Maleck que el pasado 24 de junio le arrebatara la vida a María Fernanda Peña y Alejandro Castro, un día después de contraer nupcias, de acuerdo a testigos el atacante venía a exceso de velocidad y en estado de ebriedad por lo que después de seis meses del aparatoso accidente, Joao sigue condenado en el la cárcel de Puente Grande.

Por lo tanto la madre de jugador, Diana Robles, argumentó después de la audiencia que se realizó este viernes por la tarde en Puente, que les ha costado conseguir el dinero para los abogados, por lo que tuvieron que vender una propiedad de su abuelo que se encuentra en Zapopan, Jalisco, esto para salir de las deudas.

Sigue el juicio con el futbolista

Accidente el pasado 24 de junio

"No tenemos dinero, ni mi hijo tiene dinero para pagar los gastos. Tuvimos que venderla para pagar los gastos (...) Mi hijo no es futbolista de Primera División", mencionó la mamá del futbolista, asegurando que Maleck, no tiene un sueldo y que ya quiere que su hijo salga de ese problema, para que continúe con su vida profesional en el balompié mexicano.

El jugador nunca debutó en la primera división

Cabe mencionar que para mantener el arraigo del futbolista en México y Guadalajara los abogados como parte de defensa y protección presentaron a cuatro testigos, personas muy allegadas a ellos: Diana Robles, madre de Joa; Juan Carlos, uno de los tíos a quien le rentaron la casa; Graciela una vendedora de hamburguesas vecinos de la familia y su amigo de la niñez, José Eduardo Vázquez.

Quien también se mostró indignada y sin miedo al perdón fue la madre de una de las fallecida, Martha Álvarez Ugena, quien argumentó no aceptar el perdón del futbolista, ya que le arrebató as una de sus hija que amaba tanto, una audiencia que duró más de tres años.

Martha Álvarez Ugena, madre de María Fernanda dijo no aceptar el perdón de Joao Maleck, tras una audiencia de más de 3 horas ❌ pic.twitter.com/YKNYAOhxsN — MedioTiempo (@mediotiempo) December 14, 2019

