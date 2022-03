Fallece portero de Círculo de Brujas Miguel Van Damme

El mundo del fútbol se ha despertado de luto tras conocerse la noticia de la muerte de Miguel Van Damme. El portero belga ha perdido la vida con tan solo 28 años de edad tras ser diagnosticado con leucemia por quinta vez. La lucha con la enfermedad ha sido larga, más de seis años conviviendo con ella.

En 2016 diagnosticaron leucemia por primera vez al exguardameta del Círculo de Brujas, y después de vivir varios periodos de recuperación, volvió a recaer hasta en cinco ocasiones diferentes. Tras muchas semanas sin rastro de la enfermedad, fue en octubre de 2021 cuando los médicos volvieron a encontrar células cancerígenas en su sangre.

Justo antes, en el mes de siempre, el futbolista reconocía que seguían "siendo cautelosos" y que en ningún momento se podía hablar "de una cura". Una vez que la enfermedad le impedía continuar jugando al fútbol profesionalmente, en la temporada 2018/19 fue cuando Van Damme decidió alejarse de los terrenos de juego.

No obstante, el verano de 2020, el Círculo de Brujas optó por renovarle en plena tercera lucha contra la leucemia. Sus grandes apoyos siempre han sido su hija Camile y su mujer Kyana Dobbelaere, quien se ha encargado de confirmar públicamente el fallecimiento del portero belga a través de un doloroso mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

"Nuestro querido tesoro, papá partió para su último partido esta noche, un partido que ya no se puede ganar. Nos dejaste muy lentamente, pero lo hiciste de nuevo a tu manera. Fuerte como el hierro. Peleaste como un león. Estamos muy agradecidas por quién eras, un ejemplo para muchos", se puede leer en la publicación.

"Me hiciste darme cuenta de que no hay que rendirse, incluso cuando solo había un pequeño destello de oportunidad para ganar, una y otra vez saliste. Descansa ahora bebé, te lo has ganado más que nadie, ahora estás libre de todo dolor. Nos encantaría verte. Un abrazo grande de tus dos niñas. Hasta luego", concluyó.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el Real Madrid dio el pésame a toda la familia del Círculo de Brujas. "El club, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Van Damme, jugador del Círculo de Brujas", recogió el comunicado blanco.

