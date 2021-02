Faitelson apuesta con el “Burro” Van Rankin para la pelea del “Canelo”

Esta noche, Saúl “Canelo” Álvarez deberá demostrar por qué es considerado como el mejor libra por libra del mundo, cuando enfrente al turco Avni Yildirim y acercarse al objetivo de ser campeón indiscutido en este 2021.

Este sábado 27 de febrero, el gran campeón defenderá sus títulos de peso Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente al boxeador turco, en Miami.

Previo a la pelea y durante la semana, el periodista de ESPN David Faitelson, lanzó una apuesta al conductor de Televisa Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, pero al final no cumplió con ‘raparse’ después de que la Comisión Disciplinaria de la Liga MX castigó al América.

Faitelson lanzó una nueva apuesta al “Burro”

De acuerdo con información del portal Soy Futbol, Faitelson aprovechó la coyuntura de la pelea del “Canelo” Álvarez, para lanzar una nueva apuesta al conductor de televisión luego de que este lo apodara como “Lord Deudor” a través de redes sociales.

“Hola Burro Van Rankin. Aquí Lord Deudor; ¿Doble o nada? Voy “Canelo” por KO…” lanzó Faitelson y el conductor contestó: “Ya no te entiendo nada, sales diciendo q no te prestas a payasadas y ahora me sales con eso? Q vas a apostar y en qué round #LordDeudor”.

El tuit de Faitelson causó molestia entre los seguidores en redes sociales, pues le recordaron el antecedente de la apuesta no pagada en el castigo al América, pidiéndole al Burro que no aceptara un nuevo compromiso, pues Faitelson no pagaría de nuevo.

A pesar de las advertencias del público, el conductor de Televisa estuvo dispuesto a pactar la apuesta, pidiendo a Faitelson que mencionara el round en el que noquearía el boxeador azteca, además de qué cosa apostaría en esta ocasión.

