Fabricio Verdum se retira de la UFC 

Uno de los campeones de pesos completos más importantes que ha tenido la Ultimate Fighting Championship (UFC), Fabricio Verdum busca retirarse por lo que no renovará contrato con la empresa de Dana White y su última actuación la dará este fin de semana cuando enfrente a Alexander Gustafsson en Fight Island 3.

Verdum explicó que la última pelea de su contrato la vivirá este sábado 25 en la isla de las peleas, por lo que el resultado será con el que concluya dos periodos en la compañía ya que estuvo del 2007 al 2009 y regresó en el 2011 a la fecha.

El ex campeón de los pesos pesados de la UFC mencionó que no hay posibilidad de renovar su contrato con el UFC, ya que en ocasiones han estado en desacuerdo pero esas cosas suceden, pero que aún con esa situación es la compañía donde ha realizado gran parte de su carrera pero que se retirará cumpliendo con su última pelea y tal vez piense en el retiro o busque otra empresa en la cual pueda seguir combatiendo.

“Siempre quise unirme al UFC y me dieron esta oportunidad dos veces. Me despidieron y me pidieron que regresara porque no dejaba de molestarlos”, comentó.