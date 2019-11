Fabio Capello EXPLOTA CONTRA Cristiano Ronaldo (Video).

El entrenador italiano Fabio Capello se ha caracterizado por se uno de los personajes dentro del mundo del futbol más directos y polémicos, en la presente semana explotó en contra el ariete de la Juventus, quien al no parecerle salir de cambio en el duelo en contra del Milán; el estratega criticó su actitud e incluso dijo algo muy fuerte sobre la carrera del máximo goleador de la Selección de Portugal.

Capello de 73 años de edad hizo fuerte declaraciones sobre el futbolista luso Cristiano Ronaldo de 34 años, quien para el estratega hace ya varios años el número ‘7’ de la Juventus no es capaz de desequilibrar a un contrario.

"Es un gran campeón, nadie le discute, pero Cristiano no se va de nadie desde hace tres años. En estos momentos no está bien y es normal cambiarlo", comentó el director técnico italiano Fabio Capello.

Capello critíca actitud de Cristiano con la Juventus

La situación por la que explotó Fabio Capello en contra del lusitano Cristiano Ronaldo de 34 años de edad, fue por que en el último par de encuentro de la Juventus (UEFA Champions League y Serie A), el goleador de Portugal salió de cambio y el futbolista ha salido de muy mal humor en par de cotejos e incluso no ha permanecido en el banco con sus compañeros. En los medios italianos circula que CR7 se fue del estadio antes de que el partido de La Vecchia Signora concluyera en contra del Milán.

"Sarri no necesita ser valiente ni demostrar su personalidad para hacer ese cambio. El hecho de que no se haya sentado en el banquillo y haya discutido con Sarri no es bonito. Uno tiene que ser un campeón incluso cuando es cambiado, no sólo cuando las cosas van bien. Debe respetar a los compañeros" dijo Capello de 73 años de edad en amena plática para Sky Sports.

