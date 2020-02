FOTOS: Yanet García RECIBE INDIRECTA de Jimena Sánchez con atrevida publicación en Instagram.

La afamada modelo y conductora de Fox Sports, Jimena Sánchez, es una de las mujeres del mundo de la televisión deportiva que posee una de las siluetas más pronunciadas de nuestro país. Incluso ha llegado a ser comparada con personalidades como Kim Kardashian y Yanet García, por sus atrevidas publicaciones sobretodo en Instagram, de forma reciente ‘La Chica del Clima’ compartió en la red social mencionada una foto en donde se le pueden notar sus estrías en los glúteos, tras el hecho mencionada la popular analista de la cadena de deportes compartió una imagen en traje de baño; algo que los cibernautas tomaron como una indirecta para la regiomontana.

Hay que mencionar que la presentadora del clima, Yanet García, en dicha publicación reveló que las estrías es debido por el aumento de su masa muscular: “He entrenado tan fuerte mis glúteos que al aumentar la masa muscular me salieron estrías. Al principio no sabía porque me estaban saliendo hasta años después. Me daban mucha pena tenerlas pero hoy he aprendido a amarlas porque son las marcas de mi esfuerzo en el gimnasio”, escribió la guapa 'Chica del Clima'.

Al poco tiempo de que Yanet García compartió en su cuenta oficial de Instagram la foto en la que se le nota ese detalle en sus glúteos, la conductora de Fox Sports, Jimena Sánchez, de igual manera publicó una foto en traje de baño desde las playas de Puerto Escondido, Oaxaca; aunque no enseñó su parte trasera como lo hizo la regiomontana. Dicha situación fue aprovechada por algunos de los los seguidores de ambas presentadoras, para genera una polémica y hacer creer que lo realizado por Jimena fue una indirecta para Yanet.

De momento ninguna de las conductoras se han manifestado al respecto, lo que sí es posible apreciar que tanto Jimena Sánchez, como Yanet García; poseen una silueta bien delineada debido a la disciplina que mantienen en su alimentación y en sus rutinas de ejercicio.

