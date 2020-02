FMS: Así fue la batalla de Trueno vs El Menor en Chile ¡Alucinante!

Para los amantes de las Batallas de la FMS, el sábado pasado se vivió un alucinante y tenso momento cuando se enfrentaron en Chile dos jóvenes talentosos del freestyle y es que a pesar que Trueno ha sido campeón, no podemos negar que El Menor lo sometió con un punchline sobre el final del Easy Mode.

Además que cada que El Menor le respondía a Trueno, todo el lugar gritaba de emoción e incluso llegaron a chiflar en contra del argentino. Las rimas que se escucharon fueron épicas y vaya que en algún momento todos pensaron que Trueno no podría levantarse de esa caída del Easy Mode, pero demostró porque se coronó campeón.

Trueno siempre ha sido atacado por muchos fans de la FMS y por otros rivales al decirle que está sobrevalorado y esto lo utilizó El Menor en su contra pero no contaba con que la rima de Trueno haría enloquecer al público ya que sutilmente el argentino le agradeció a sus fans con una respuesta contundente.

“Mi mamá falleció y no te culpo porque no lo sabes eres demasiado inculto yo no hablé de tu papá y eso que vinieron juntos oficialmente él te usa a ti como producto”, dijo El Menor.