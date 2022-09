FMF prohíbe a Gerardo Martino llamar a Alejandro Zendejas con el Tricolor

Hace unas semanas el nombre de Alejandro Zendejas se expuso en los medios debido a que no figuraba en la lista de convocados de Gerardo Martino para el duelo amistoso entre la Selección Mexicana ante Paraguay que se disputado en los Estados Unidos.

Incluso, muchos consideraron que Martino, técnico del Tri, era injusto por no citar al americanista. Sin embargo, después del encuentro entre México y Paraguay (0-1), el Tata Martino explicó la ausencia de Zendejas para dicho encuentro,

Calificando el acto del americanista como un intento de chantaje, debido a que no quiso firmar ante FIFA un cambio de federación -tiene nacionalidad estadounidense- para jugar con el conjunto Tricolor.

Tata Martino vs Alejandro Zendejas

Según la columna Toque Filtrado de MedioTiempo, en la novela Alejandro Zendejas-Selección Mexicana el malo de la historia es Gerardo Martino, quien aseguró que el delantero del América estaba extorsionando al Tricolor.

“En honor a la verdad, el Tata Martino solo sigue órdenes del jefe. Hace tiempo que Martino sigue a Zendejas y lo quería llamar para el partido contra Paraguay, pero como Alejandro no quiere firmar el papelito, al Tata se lo prohibieron”, señala dicha editorial.

A pesar de lo anterior, el estratega de la Selección Mexicana todavía espera el visto bueno de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), para llamarlo en -ahora sí- la ultimísima oportunidad para subirse a la lista final.

¿Qué dijo Martino de Alejandro Zendejas?

"Las cosas hay que decirlas como son, el jugador tenía que firmar un documento y el jugador no lo quiso firmar, no hay que darle vuelta a las cosas. Le exigen para quien quiera jugar con México (y tenga doble nacionalidad) que firme el documento y no lo firmó”.

“Deberían preguntarle al jugador, en este caso el punto ya es del jugador, no hay un problema de la federación o del entrenador”, indicó el técnico Gerardo Martino sobre el caso de Alejandro Zendejas.

