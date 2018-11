FMF debe primas del Mundial Rusia 2018 a Selección Mexicana.

Luego de que finalizara la participación de la Selección Mexicana en el Mundial Rusia 2018, se tiene el conocimiento de que hasta el momento la FMF no le ha pagado las primas acordadas a los futbolistas que estuvieron en la justa veraniega.

Al parecer la relación entre la Federación Mexicana de Futbol y los futbolistas mexicanos no es la mejor, esto luego de que tras seis meses de haber finalizado el Mundial Rusia 2018 no les han pagado los premios acordados por la participación en dicho evento.

Por lo que al parecer se ha generado una tensión con futbolistas que militan en el Viejo Continente, provocando ciertas actitudes negativas de los líderes del combinado azteca.

Seleccionados molestos por falta de pago de primas tras Rusia 2018

Lo que se sabe es que el pago no se ha efectuado porque FIFA no ha dado luz verde para acceder a los premios obtenidos en la pasada Copa del Mundo y la FMF no puede autorizar el pago de las arcas del organismo, basados en que ese dinero no es justificable de gastos hasta no tenerlo.

Prueba de la inconformidad de los seleccionados mexicanos que juegan en Europa, fueron las declaraciones que hizo recientemente el arquero Guillermo Ochoa, haciendo referencia a estar en contra de las formas de trabajo que tienen los federativos hasta el momento sin tener un proyecto establecido.

Al parecer la falta de pagos y el no tener ya a un entrenador de cara al siguiente proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022, tiene molestos a los principales futbolistas de la Selección Mexicana que militan en el futbol europeo.