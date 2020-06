FMF busca volver a Copa América y Copa Libertadores 

FMF busca volver a Copa America y Copa Libertadores

Para que la Selección Mexicana de Fútbol pueda trascender en la Copa del Mundo de 2026, que organizará junto a Estados Unidos y Canadá, es necesario que regrese a jugar la Copa América, así como los clubes de la Liga MX en la Copa Libertadores.

La Selección Mexicana quiere volver a la Conmebol

México quiere hacer pases con Conmebol

Así lo declaró Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), durante una entrevista para ESPN: "Para estar lo más preparados posibles necesitamos una Copa América y la vamos a seguir peleando para el Mundial que tenemos en casa”.

Y es que para muchos ex jugadores y analistas, el no jugar en torneos importantes de la Conmebol representa un retroceso para el fútbol mexicano, pues la exigencia de competir en torneos de la región no es la misma que en Sudamérica.

Yon De Luisa

Sin embargo, recalcó que no es un proceso sencillo, debido a que se tiene que llegar a un acuerdo entre la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Copa Libertadores 2019

“Hay toda la voluntad de México para regresar a Copa América, primero debe ser a nivel país y después Copa Libertadores (...) Prometimos que haríamos todo en nuestras manos, pero no solo es decisión nuestra, es igual decisión de Concacaf y Conmebol”.