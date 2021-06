FMF asistirá a reunión con la FIFA por el caso del grito homofobico

El caso del grito homofobico por parte de la afición mexicana en los partidos ha alcanzado niveles de polémica inimaginables, pues incluso la federación mexicana de fútbol ha tenido que lidiar con las consecuencias.

Debido a la seriedad del caso, la FMF tendrá una reunión con la FIFA para discutir el tema, pues incluso se inició una investigación por las reincidencias de la afición y la falta de respuesta de la asociación deportiva mexicana.

Tras la multa de la FIFA a la selección mexicana, la reunión tomará lugar el próximo viernes, donde se espera ponerle una solución al asunto de una vez por todas, debido a que es considerado altamente ofensivo para otras selecciones.

FIFA tendrá reunión con la FMF el viernes

El presidente de la FMF informó sobre la reunión

Como te informamos en La Verdad Noticias, la FIFA multó a la selección mexicana con veto de público en dos partidos por las reincidencias del grito homofóbico, las sanciones podrían ser más severas debido a que no se han presentado soluciones.

Por otro lado, parece ser que la afición mexicana no tiene una buena relación con la Federación Mexicana de Fútbol, y esta podría ser la razón por la cual continúan lanzando el grito en los partidos.

Una eliminatoria tuvo que ser a puertas cerradas debido al grito, algo que nunca pensaron que sucedería, de acuerdo a las declaraciones de Yon de Luisa, el presidente de la FMF, misma que dio durante la alianza de la fundación Frida Kahlo con la dependencia deportiva.

Grito homofobico de México afecta a la FMF

El grito ha afectado gravemente a la selección y dado mala imagen a los mexicanos

Por otro lado se ha rumorado que la afición hace el grito homofóbico para dañar a la FMF y ayudar al ascenso MX tras su desaparición, pero este grito ha causado daños a nivel selección e incluso el futbolista Memo Ochoa ha pedido a los fans que dejen de hacerlo.

Hasta el momento no se sabe qué sucederá con el asunto, pues ambas asociaciones presentarán sus opciones y se llegará a un veredicto, aunque se rumora que no pinta nada bien para la FMF, algo que no sabremos hasta el viernes.

