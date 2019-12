FMF anunció que no habrá descenso en el clausura 2020

Como lo anunció Yon de Luisa, Presidente de la FMF (Federación Mexicana de Futbol) con la desafiliación de los escualos en el torneo, la Liga MX tendrá algunos cambios de cara al siguiente torneo, por lo que algunos equipos se salvarán y seguirán en la próxima jornada.

Se regresa a la competición, así como en los últimos 10 años, la competición liguera regresa a los 18 equipos, volviendo igualmente a las 17 jornadas, por lo que el descanso de equipo por semana queda eliminado, como sucedió en la pasada temporada. Por lo tanto, el calendario deberá cambiar y no será un espejo del Apertura 2019.

El presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla confirmó que no habrá descenso esta temporada.

El presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla confirmó que no habrá descenso esta temporada, respaldando el objetivo planteado hace unos meses de llegar a los 20 equipos. Por lo tanto Atlético San Luis, Fc Juárez, Atlas serán los cuadro que descasarán y trataran de trabajar más para evitar el cambio de categoría.

En lo particular, la desafiliación de los jarochos quedarán eliminadas todas sus divisiones: sub 17, sub 20, sub 15 y Femenil, así como Albinegros de Orizaba, propiedad igualmente de Fidel Kuri.

La noticia se sabía desde el martes, sin embargo hasta hoy actuaron las máximas autoridades del futbol “El martes se dio la Asamblea General de la FMF y por unanimidad se resolvió la desafiliación del Veracruz en sus diferentes divisiones. Hoy hicieron el intento de notificar, pero no se pudo. Mañana intentarán, pero es un hecho la desafiliación del Veracruz”, dijo De Luis en entrevista para TUDN.

“Hay una revocación de la franquicia. Los jugadores quedan en libertad y pueden ser contratados por el club que quieran”. El pasado martes durante la asamblea de dueños, celebrada en las instalaciones de la FMF, no se le permitió la entrada al dueño de los Tiburones Rojos, Fidel Kuri Grajales, quien llegó con su hijo, Presidente del equipo, y con su equipo de abogados.

