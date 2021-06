FIFA se niega a pagar impuestos a México durante el Mundial 2026

La FIFA mandó un mensaje a México señalando que no pagará impuestos en el Mundial 2026, y según información extraoficial el Gobierno Federal respondió que no hay forma de que no se paguen impuestos, aunque se trate de dicha organización

Según información del portal El Universal, el máximo rector del futbol mundial estaría amenazando a México con retirar la sede que tiene compartida con Estados Unidos y Canadá para albergar la Copa del Mundo United 2026.

Lo anterior debido a que el Gobierno Federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no estaría dispuesto a condonar los impuestos a la organización del Mundial en territorio mexicano.

La FIFA deberá pagar los impuestos

El periodista Luis Castillo aseguró durante el programa Reacción en Cadena, que los directivos quieren obtener la condonación de impuestos en México, algo que aparentemente ya tenían negociado con el anterior gobierno,

Sin embargo, tras el cambio de administración y con la llegada del Gobierno de la Cuarta Transformación, el Ejecutivo Federal no estaría dispuesto a exentar a la organización de los pagos fiscales por la Copa del Mundo.

“La FIFA quiere que todos sus ingresos estén exentos de impuestos. Cuando vino la candidatura para la Copa del Mundo United 2026, evidentemente nuestro país estaba gobernado por un sistema corrupto”, han cambiado las cosas en nuestro país”.

¿Cuántas ganancias obtendrá la FIFA?

Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo a cifras estimadas, la Copa del Mundo United 2026 tendrá una recaudación de 14 mil millones de dólares, de los cuales, 11 mil millones irán directos a las arcas del organismo, comentó Luis Castillo.

“Presidente, que paguen impuestos, que la FIFA pague impuestos para organizar la Copa del Mundo. Ya amagaron, a finales de 2022 vendrá la decisión si México organiza junto con Estados Unidos y Canadá la Copa del Mundo”, comentó el periodista.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.