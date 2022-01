FIFA podría tener una Eurocopa cada dos años

Aunque esto todavía no llega ni a propuesta, ya es una posibilidad que podría poner en jaque al futbol internacional y es que las opiniones todavía se dividen mucho cuando se trata acortar el tiempo entre una y otra edición de la Copa del Mundo.

Hay que recordar que la UEFA es uno de los principales contrarios a la FIFA y sus futbolistas comparten ese pensamiento: Mbappé y Lewandowski son el ejemplo.

Mientras se aprueba o rechaza esta idea, la Eurocopa comienza a tomar forma, ya que Infantino insiste en que no se trata de un capricho suyo, pues explicó que se busca la seguridad de los jugadores y de los torneos de cada país con la adaptación de algunos calendarios.

Presidente de la FIFA explica el punto

Gianni Infantino ha explicado el punto de esta idea: “La Copa del Mundo cada dos años no es una petición mía, sino del Congreso de la FIFA que ha pedido un estudio de viabilidad. Hemos hecho un estudio muy serio, desde el punto de vista deportivo funcionaría, el impacto económico es positivo para todos”.

“Lo más importante es que es positivo para la protección de las ligas nacionales y para los propios futbolistas”.

Además agregó que habría menos partidos con una pausa en julio, ya que en Europa hay oposición pero esta es una manera más inclusiva: “También los europeos podrían tener la misma cadencia. Yo soy tradicional porque el futbol es un deporte tradicional, pero moderno en no tener tabúes“.

La buena apuesta de la FIFA

Ahora se resalta que la FIFA analiza otros puntos en cuanto a la esencia del juego, pues acuerdo con Infantino, es de suma importancia incrementar el tiempo de actividad en la cancha, reducir el agregado y lo que se pierde con aquellos que fingen faltas.

“Uno de los mayores problemas de nuestro futbol es que cuando hay un pequeño fallo, el jugador se queda en el suelo y no se mueve”.

El presidente de la FIFA también expresó que se puede pensar un poco más en el tiempo real, no es posible que en 90 minutos los tiempos duren 47: “Entonces no sé si el cronómetro es la solución o no, yo estaba en contra del VAR al principio, pero vimos que puede ayudar al árbitro”.

“Lo que puede ayudar al futbol es bienvenido y también lo es la regla de los fuera de juego, que da ventaja a los atacantes. Este es también uno de los puntos que estamos estudiando“, sentenció el presidente de la FIFA para impulsar una nueva etapa para la Eurocopa.

