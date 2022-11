FIA no descarta investigar a Checo Pérez por maniobra en Mónaco

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) no descarta investigar a Checo Pérez por el supuesto choque intencional durante la clasificación del Gran Premio de Mónaco, lo que representó que el mexicano arrancara desde la tercera posición.

Según ESPN, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, señaló que no han iniciado ninguna investigación sobre el tapatío, esto después de que medios holandeses informaron que, supuestamente, Checo pegó en la barrera de la curva de Portier de forma intencional.

"No hay nadie que dijera que queremos investigarlo por nuestra parte", declaró el directivo en el marco del Gran Premio de Abu Dhabi, última ronda de la temporada. Pese a esto, mencionó que la FIA está dispuesta a investigar si es que existe alguna petición desde la parrilla.

"Pero si hay algo que investigar, estamos más que contentos (de colaborar). Una cosa realmente diría, no soy tímido ni tengo miedo de llevar a cabo o entrar en el tema si hay un problema. No me voy a esconder", aseveró.

Cabe mencionar que en caso de que Checo Pérez hubiera sido investigado por dicha maniobra habría sido acreedor a una sanción, pues este tipo de conductas son penalizadas dentro del reglamento de la propia FIA.

"Incluso levantaré la mano y diré (si) hay un problema con la FIA. De lo contrario, si no puedo hacerlo, nunca mejorará y nunca evolucionará. Eso lo puedo garantizar", expresó Ben Sulayem al respecto.

Sergio Pérez saldrá en segundo lugar en el Gran Premio de Abu Dabi, última carrera de la temporada, luego de ganar el primer duelo directo por el subcampeonato el Mundial de pilotos frente a Charles Leclerc, quien partirá desde la tercera posición.

Después de un buen sábado, el piloto tapatío saldrá desde la segunda posición durante la carrera de mañana domingo, solo por detrás de Max Verstappen y lo delante de los Ferrari, Leclerc y Carlos Sainz.

