FC Porto: Inter de Milán y Sevilla en DISPUTA por “Tecatito” Corona

El mediocampista mexicano, Jesús Corona, se ha convertido en uno de los futbolistas más deseados en el futbol de Europa, gracias a las brillantes actuaciones que ha tenido el “Tecatito” durante sus siete temporadas en el Viejo Continente, las cinco últimas con el FC Porto con el que ha tenido un gran desempeño en la liga de Portugal, lo cual ha despertado el interés de importantes clubes.

Lopetegui anhela contar con el "Tecatito" Corona

Uno de esos equipos es el Sevilla de LaLiga española, luego de que su entrenador Julen Lopetegui no se ha cansado de realizar múltiples elogios sobre las virtudes futbolísticas del “Tecatito” Corona, en los cuales el ex director técnico de la selección española no ocultó su deseo por tenerlo entre sus filas, pero también es consciente de que las negociaciones no serán nada fáciles ya que el atacante tiene contrato vigente con el Porto hasta el 2022.

“El prototipo es Corona, es una de mis debilidades, es un extraordinario jugador, tiene mucho talento, una capacidad de control de juego y situaciones ofensivas muy alta, una velocidad importante. Yo lo traería a ojos abiertos. Si no ha salido es porque imagino que el Porto pediría mucho dinero, pues ha sido de los mejores jugadores de la liga de Portugal”, aseguró Lopetegi.

Sin embargo, otro de los técnicos que está muy interesado en contar con la genialidad del “Tecatio” en su once titular, es el estratega italiano del Inter de Milán, Antonio Conte, quien ha mostrado en diversas ocasiones su interés por el atacante mexicano por lo que el conjunto de la Serie A está dispuesto a desembolsar 50 millones para asegurarlo. Pero también existen equipos interesados como el Valencia, Everton FC y el West Ham.