F1: Sergio Pérez da POSITIVO a coronavirus; aseguran que “no hizo nada malo”

El jefe del equipo de Racing Point, Otmar Szafnauer, de la Fórmula 1 dijo este viernes que no tenía problemas con la decisión de Sergio Pérez de regresar a México, pero que analizaría su itinerario para descubrir cómo se contagió de coronavirus.

Hablando en el British Grand Prix, Szafnauer sugirió que el viaje de Pérez a casa "no fue diferente" al de Ferrari regresando a Italia después del Gran Premio de Hungría.

"No creo que 'Checo' haya hecho algo malo al volver con su familia", dijo Szafnauer.

"Él toma todas las precauciones. Creo que no sea diferente a, ya sabes, Ferrari volviendo a Italia, por ejemplo".

Sus comentarios seguramente incrementarán la polémica después de que muchas personas preguntaran si era aconsejable que un piloto de carreras volara a México, donde se informa que se diagnostican aproximadamente 7,000 casos del virus cada día.

Aún se desconoce como Sergio Pérez contrajo coronavirus

El piloto de la F1 ya fue reemplazado

Pérez es el primer piloto en dar positivo en cuatro carreras este año y se perderá el British Grand Prix de este fin de semana en Silverstone. Ha sido reemplazado por el experimentado piloto alemán Nico Hulkenberg.

"Es asintomático", agregó Szafnauer. "Estaba sorprendido de haber dado positivo. No podía creerlo. Dijo 'no hay forma, no tengo síntomas, me siento completamente bien'”.

"Viajó en privado, por lo que pensó que había tomado muchas precauciones. No tomó un vuelo comercial entre carreras. Así que se sorprendió".

"Pero está bien. Lo revisaremos a diario, le enviaremos al médico y además ahora está en cuarentena. Solo tenemos que asegurarnos que este virus salga de su sistema y él regrese corriendo".

El "mal accidente" de la madre de Sergio Pérez

Pérez explicó en un video publicado en Twitter que había volado a casa para visitar a su madre en el hospital después de que ella tuvo "un grave accidente".

Muchos compararon su viaje con el del piloto de Ferrari Charles Leclerc, quien voló a casa entre las dos primeras carreras de la temporada en Austria.

"No tenemos cláusulas en el contrato donde tenga que pedir permiso para volver con su familia", explicó Szafnauer.

"Creo que su familia estaba en México, y no es una sorpresa que haya regresado a México, eso es lo que ha hecho siempre mientras conducía con nosotros".

"Discutimos cómo volaba de ida y vuelta y siempre fue en un vuelo privado, nunca comercial. No hay problema con eso. La retrospectiva es algo maravilloso".

Agregó que muchos del equipo de Racing Point viven en la cercana Northampton, un “punto de acceso del virus” que se ha cerrado debido a un aumento en la tasa de infección.

"Nuestra filosofía es tomar todas las precauciones necesarias hacia dónde viajamos y si tomamos esas precauciones, estoy seguro de que no contraeremos el virus".

"Ahora, solo tenemos que mirar hacia atrás, recopilar, e intentar determinar cómo se infectó para así asegurarnos de cubrirlo en el futuro".

Szafnauer estuvo de acuerdo en que los estrictos protocolos de Fórmula Uno pueden necesitar algunas revisiones.

"Tal vez, deberíamos mirarlo y cambiar el código y decir que, en la temporada, ¿debes permanecer dentro de tu burbuja?"

Confirmó que el asistente y otro empleado de Pérez, que viajaron con él, también estaban en cuarentena a pesar de que arrojaron resultados negativos.

Agregó que tres miembros del equipo que ayudaron a Pérez cuando hizo una sesión de simulador en la fábrica se habían aislado y se quedaron en casa hasta que arrojaron resultados negativos.

"Están trabajando desde la fábrica y no han venido al paddock. Pero están tomando una segunda prueba y anticipo que volverá a ser negativa y luego veremos si pueden entrar al circuito".