F1 México 2021

La F1 en México es uno de los eventos deportivos más importantes y esperados del año, pues tras los increíbles eventos de las carreras anteriores, muchos fanáticos de la velocidad mexicano finalmente podrán ver más de cerca a sus corredores favoritos en el circuito.

Uno de los momentos más esperados es el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez al circuito, pues el mexicano ha permanecido fuera del país por mucho tiempo, esto debido a que la mayoría de las carreras se han realizado en el continente europeo.

Ahora en La Verdad Noticias te hablaremos de todo lo que debes de saber del Gran Premio de México, el cual será uno de los últimos destinos establecidos dentro del calendario F1 2021, para que no te pierdas ni un sólo momento de este gran evento.

¿Cuándo es el GP de México 2021?

El GP de México llegará más pronto de lo que crees

El GP de México inicia el próximo 31 de octubre, aunque empresas como la cervecera Heineken, uno de los patrocinadores, declara que el evento será del 5 al 7 de noviembre en las instalaciones del autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Por el momento no se han difundido cuáles serán las medidas que se implementarán para los asistentes al evento, mismo que ya es muy esperado por los fans mexicanos, especialmente por el Checo Pérez, hasta ahora el único representante de la F1 mexicano.

¿Cuántas vueltas son en F1 México?

Cada vuelta será más importante que la anterior

De acuerdo a la información que recopilamos, el GP de México tendrá un total de 71 vueltas, por lo que se extenderá por los días en los que está programado el evento, donde la velocidad será crucial para que los pilotos puedan remontar posiciones y aspirar a un lugar en el podio.

Asimismo, para motivar más a los fans Checo Pérez y Red Bull preparan una exhibición antes de la carrera, con la que se espera atraer a más espectadores, tanto de forma presencial como a través de las diferentes plataformas donde se transmitirá el evento, las cuales te mencionaremos a continuación.

¿Dónde ver la Fórmula 1 2021 en México?

No te pierdas ni un momento de la carrera

El evento será transmitido por varios canales de paga y plataformas de streaming, siendo una de las formas más recurrentes a través de F1 TV y con tu suscripción tendrás acceso a la carrera completa así como a otros beneficios exclusivos de la app de la F1.

Asimismo, si no cuentas con una suscripción para ver la F1 en México, puedes sintonizarla a traves de Fox Sports de forma gratuita, aunque no gozarás de los mismos beneficios que con la app, ya que sólo podrás seguir la carrera en general pero no a los pilotos por separado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!