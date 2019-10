F1: GP de México tiene a la única oficial de pista MEXICANA

Mariana Cruz trabaja como asistente administrativa, pero su pasión por el automotor le ha llevado a recorrer el mundo siguiendo las carreras, pero no como mera aficionada, ha sido la primera mujer en desempeñarse como oficial de pista en el E-Prix de París y las 6 horas de Spa.Durante el Gran Premio de México estará presente en la pista por cinco ediciones seguidas.

Residente de Bélgica desde hace 6 meses, le ha permitido viajar por el viejo continente y ser oficial de pista en diversas carreras como las 6 horas de WEC, El Gran Premio de Canadá 24 horas de Le Mans, las 24 horas de Zanahorias, las 25 horas y 8 horas de Fun Cup, DTM, Nascar Euro Series así como la categoría de Karts en Bélgica y Francia.

Este fin de semna estará participando activamente en la pista del Gran Premio de México y cumplir con los protocolos de seguridad establecidos por la FIA.

"Siempre me apasionaron los autos y las carreras incluso cuando no entendía cómo se manejaban. Pero fue hasta 2014 cuando me enteré que podía ser oficial de pista, no lo dudé, sabía que era mi misión en la vida estar ahí. Es un hobby, pero más que eso es una forma de vida“.

"Ahora estaré en la CDMX para el GP que es de las carreras más emocionantes, nadie tiene la fiesta que solo los mexicanos sabemos hacer".

“De las carreras no se puede vivir económicamente, somos voluntarios pero la realidad es que somos soñadores y nos hace muy felices la velocidad, los autos y todo lo que eso lleva”

“En el GP de México 2015 estuve justo en el lugar donde Vettel se estrelló, así que nos tocó tener a Ferrari en nuestro puesto"

Después de vivir el automovilismo europeo, está convencida de que sólo en México se puede sentir un ambiente único.

