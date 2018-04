F1: Checo Pérez “Lo único que importa es dónde estamos en Abu Dhabi”

Sergio “Checho” Pérez, mencionó que su objetivo es terminar mejor que el resto, pues en esta temporada han tenido buenos y malos arranques en su regreso a Bakú, Azerbaiyán. El mexicano logró ser tercero hace unas temporadas en estas mismas tierras.

En entrevista con Récord, el pilo mencionó que lo único que importa es el lugar en el que se encuentren en Abu Dhabi.

El jalisciense se considera uno de los mejores del mundo y sin importar los resultados, busca seguir mejorando y se siente uno de los mejores pilotos del mundo.

“Yo intento hacer lo mejor posible y mi mentalidad no cambia de seguir dando todo de mí, seguir mejorando y continuar demostrando que soy de los mejores pilotos que hay hoy en día en el mundo” declaró Pérez.

Aunque sabe que es un mercado peleado por las futuras generaciones, esto no desanima al Checo Pérez a continuar trabajando. Asegura que la experiencia que tiene le da ventaja y más los resultados que ha obtenido a lo largo de estos años.

“Creo que la experiencia (me da ventaja), pero más que nada los resultados y estos no son de una carrera, sino que de años y creo que cuento con ellos. Para que se den oportunidades en la F1 se tienen que alinear los planetas y cosas que no sólo dependen de mi trabajo” concluyó Checo.