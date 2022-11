Ezekiel Elliott sigue recuperándose para regresar con los Cowboys

El corredor de los Dallas Cowboys, Ezekiel Elliott, rechazó confirmar si estará listo para jugar el domingo contra los Green Bay Packers, dentro de la actividad de la Semana 10 de la National Football League (NFL).

Según información de ESPN, Zeke dijo que la semana de descanso había ayudado a que se sienta mucho mejor, pero que esperarán a que llegue el domingo para verificar el estado de la rodilla que se lastimó contra los Detroit Lions, en la Semana 8 de temporada.

Por su parte, el entrenador en jefe Mike McCarthy dijo que Elliott entrenará limitado toda la semana, pero que en la práctica del miércoles se había visto bien y sin ningún retroceso en su lesión.

Ezekiel Elliott quiere volver con los Cowboys

“Tuvo un buen día de práctica“, dijo McCarthy sobre el entrenamiento del miércoles. “Estuvo atacando algunos huecos. No hubo preocupación con los movimientos y mecánicas de su cuerpo. Queremos asegurarnos de que está bien por completo y sin molestias como sucedió el año pasado“.

De manera oficial, Elliott ha sido enlistado como limitado, aunque en la porción que permiten ingreso a la prensa, estuvo puliendo con titulares. “Sólo necesito unas repeticiones más para ver dónde estoy“, dijo Elliott el miércoles.

“Hice mucho más hoy que el lunes y ayer (martes) en la rehabilitación. La semana pasada que no tuvimos partido no practique para nada. He tenido buenas repeticiones. Veremos cómo andamos“, agregó.

Te puede interesar: Ezekiel Elliott firma por 6 años y 90 MDD con los Vaqueros de Dallas

Ezekiel Elliott sigue recuperándose para regresar con los Cowboys

El corredor Tony Pollard dijo estar despreocupado por completo sobre la titularidad, que se trata de ganar en equipo y que está conforme con la manera en que los entrenadores decidan que participe en los partidos.

Por la lesión de Elliott, Pollard fue el corredor titular en el más reciente partido de los Cowboys, contra los Chicago Bears, ante los que logro 131 yardas, incluida una escapada de 54 yardas, y tres touchdowns en 14 acarreos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.