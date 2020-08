Extorsionan policías a portero del Cruz Azul (FOTOS)

A través de las redes sociales Jair Peláez canterano y portero del Cruz Azul de la Liga MX utilizó sus redes sociales para denunciar la extorsión de la cual fue objeto por parte de los policías del Estado de México.

El portero que debutó en la Copa MX en el 2016 con la máquina celeste hizo una denuncia pública a través de su cuenta de twitter acusando a siete policías que lo detuvieron para levantarle la infracción por no respetar el “hoy no circula”, pero todo cambió cuando lo llevaron subieron a una patrulla para extorsionarlo.

Amigos, les quiero contar que el día de hoy mi familia y yo fuimos extorsionados por policías municipales del municipio de @CIzcalli2019, Estado de México.



Abro hilo para contarles...



(Me apoyan con un RT) — Jair Peláez (@jairpelaez) August 16, 2020

Jair Paláez denunció a policias extorsionadores

El portero del Cruz Azul comentó que la situación ocurrió cuando se dirigía con su familia a la CDMX para aplicar una vacuna a su hijo, el más pequeño, con su pediatra de cabecera. Pero cometió el error de no consultar el programa “Hoy No Circula”, y lo pararon unos policías que venían a bordo de la patrulla No. 24747.

Jair Peláez mencionó que en ni un momento se negó a pagar la multa pero aunque no se negó lo llevaron a la comisaría para pagar pero su esposa y sus hijos se quedaron en su vehículo custodiado por 7 policías que los mantenían cautivos hasta que la situación se arreglara.

Te puede interesar: Siboldi EXIGE contundencia a jugadores del Cruz Azul

Pido su apoyo para compartir esta publicación y se pueda castigar a los responsables, porque hoy fui yo y no quiero que más personas pasen por la misma situación. — Jair Peláez (@jairpelaez) August 16, 2020

Aclaró que aunque se dispuso a pagar los policías del Estado de México cambiaron de planes y le dijeron que mejor lo llevarían al cajero más cercano para que se arreglaran. Así lo mantuvieron paseando alrededor de media hora custodiado por cuatro policías que lo llevaban para todos lados exigiendo la cantidad de 10 mil pesos.

“En total me pidieron 10 mil pesos para poder regresar con ellos y garantizar que ellos estuvieron bien", declaró.

Adjunto las fotos pic.twitter.com/Dn5Tyen38e — Jair Peláez (@jairpelaez) August 16, 2020

Tras lo sucedido el portero utilizó sus redes sociales para denunciar lo acontecido por parte de la policía del Estado de México subiendo una gran cantidad de fotos del hecho.