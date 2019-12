“Exquisita” Balderas que el pugilismo es lo suyo y lo demostrará en Tulum

La regiomontana Debani “Exquisita” Balderas, es una joven de 23 años de edad que busca escribir su nombre con letras de oro dentro del boxeo nacional e internacional, durante la función ¨Códice Maya” en donde enfrentará a la campeona mundial de peso Supermosca “Lupita” Martínez, sin embargo, Debani reconoce que el boxeo siempre ha sido lo suyo, y que ni la derrota sufrida el día de su debut profesional la hizo dudar o arrepentirse de su decisión.

Debani subirá al ring por la victoria

“Mis padres siempre fueron unas personas muy deportistas, me enseñaron que el deporte es esencial en la vida; así que siempre he estado en los gimnasios, y como me gustó tanto el boxeo, practicarlo era como una gran diversión, tanto en el ámbito amateur como posteriormente en el profesional, en ambos sectores me he sentido muy a gusto”, recuerda.

Debani buscará despojar de su corona a "Lupita"

Cuando se encontraba a un paso de participar en una Universiada, se le presentó la oportunidad de ingresar al boxeo profesional, opción que no dudó en aceptar, dejando de lado el camino amateur.

“Ganamos las eliminatorias para la Universiada, iba a ir a los nacionales, pero en ese momento se me presentó la oportunidad de saltar al terreno profesional y la tomamos, es una decisión de la cual no me arrepiento”, aseguró.

"Exquisita" Balderas se ha preparado intensamente

Sin embargo, esa primera pelea no fue para nada como lo había imaginado, ya que esa noche salió con la derrota a cuestas; fue noqueada por la también regiomontana Jazmín

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

“Bombardera” González, en pelea disputada el 16 de mayo del 2015, en el Auditorio “Miguel Barragán” de San Luis Potosí.

“Exquisita” Balderas que el pugilismo es lo suyo y lo demostrará en Tulum

Te puede interesar Tulum será escenario de una función boxística de nivel internacional

“Fue una situación difícil, fue una pelea en peso Supermosca, no tuvimos una preparación adecuada y vino la derrota, eso lo platiqué en ese momento con mi equipo de trabajo; sin embargo, jamás dudé de que el boxeo era para mí”, sentenció.

Debani sueña con ser campeona mundial

Únete a nosotros en Instagram