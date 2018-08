Exportero cae 80 metros tras el desplome de un puente en Italia.

Bien dicen que “portero sin suerte no es portero” refrán que es mencionando de manera constante en un partido de futbol, pero esta ocasión se trasladó a la vida fuera de la cancha para el exportero italiano, Davide Capello estuvo presente en la tragedia de la caída de un puente en Italia, sufriendo una caída de cerca de 80 metros y que tras accidente murieron al menos 35 personas y que por fortuna el exfutbolista profesional salió ileso.

El excancerbero Davide Capello de 36 años de edad sobrevivió a la tragedia ocurrida en Génova tras caer de 80 metros en el derrumbe del Viaducto Morandi, en donde hasta el momento se tiene el reporte de que al menos 35 personas perdieron la vida.

Capello quien jugó para el Cagliari, actualmente vive en la provincia de Savona, al norte de Italia en donde trabaja actualmente de bombero y que en la tragedia ocurrida cayó con su auto unos 80 metros tras el derrumbe.

Davide Capello quedó atrapado dentro de su auto entre los escombros, pero pese a la terrible escena vivida, pudo salir de manera ilesa y caminando de su automóvil.

Luego de que saliera el arquero de su auto fue llevado al hospital

El arquero fue asistido de inmediato y llevado a un hospital de Génova. Según el reporte el exportero Davide Capello llamó a su padre mientras estaba dentro de su auto tras la caída.

"Papá, se cayó el puente, yo estaba pasando y me caí con el auto. No te preocupes, me salvé", le contó el padre a la agencia italiana que le dijo su hijo. "Al principio no entendía, luego le dije: Davide, si consigues moverte trata de salir, y así lo hizo. Lo ayudó un policía que llamó al 118", continuó el.

Horas más tarde, en el hospital, el jugador describió:

"Escuché un sonido sordo, vi que la ruta bajaba y que yo bajaba con ella". "Estaba lúcido e inmediatamente llamé a los bomberos, luego a mi familia. Fue impactante, me siento milagroso", explicó en un video en el que le responde a la prensa, y que dio a conocer el diario italiano La Repubblica. "Fue una escena cinematográfica apocalíptica", concluyó.