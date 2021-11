Exnovia cubana de Maradona lo acusa de violarla cuando tenía 16 años

Mavys Álvarez, una mujer cubana que fue novia de Diego Armando Maradona siendo menor de edad, acusó al fallecido futbolista de haber abusado sexualmente de ella en al menos una ocasión.

Álvarez, quien ahora tiene 37 años, rindió su testimonio la semana pasada ante un tribunal del Ministerio de Justicia de Argentina, que investiga una denuncia por supuesta trata de personas con fines sexuales de la leyenda de fútbol.

En una rueda de prensa con medios internacionales, Álvarez indicó que Maradona la violó en 2001 durante una visita a la clínica de La Habana a donde el futbolista había llegado para tratar su adicción a la cocaína.

Mavys Álvarez y Maradona

Mavys Álvarez expuso su caso ante la justicia argentina la semana pasada.

Mavys Álvarez, la menor que fue "novia" de Maradona, dijo en su relato a la prensa internacional que fue un amigo argentino de Maradona, Carlos Ferro Viera, quien se lo presentó en Varadero. El día de la agresión, la madre de Mavys estaba al otro lado de la puerta.

“Diego no dejaba ir a mi mamá. Ella entra a la casa, sube a la habitación y empieza a tocar la puerta. A Diego le genera algún tipo de morbo. Yo quería abrirle la puerta y él no me dejaba. Me tapa la boca y me viola, él me viola”, dijo Álvarez en conferencia de prensa en Buenos Aires.

“Dejé de ser niña, me robaron toda mi inocencia. Es difícil. Dejas de vivir las cosas inocentes que tiene que vivir una chica a esa edad”, detalló.

Acusa a Maradona de trata de personas

Mavys dijo que sus padres aceptaron la relación con Maradona por influencia del gobierno de Fidel Castro.

La denunciante afirma que el hecho de que el gobierno cubano hubiera estado involucrado fue un aliciente para que su relación con Maradona, de 40 años, fuera aprobada, pues además ‘El Diez’ la introdujo al mundo de las drogas y el alcohol.

“Mi familia nunca lo hubiera aceptado si el gobierno cubano no hubiera estado involucrado”, dijo. "Se vieron obligados de otra manera a aceptar una relación que no era buena para ellos ni para nadie".

Según la mujer, Maradona pidió y obtuvo permiso a Fidel Castro para sacarla de la isla pese a ser menor de edad para viajar a Buenos Aires por motivo de su partido de despedida en 2001.

El viaje a Buenos Aires no fue aprobado por los padres de Mavys, por lo que busca la intervención de la justicia argentina para juzgar a Maradona y a varias personas en su círculo cercano por presunta trata de personas con fines sexuales.

