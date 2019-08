Exjugador del Real Madrid asegura que Hugo Sánchez era conflictivo ¡El Pentapichichi responde!

De manera reciente el exfutbolista del Real Madrid, Manolo Sanchís hizo una polémicas declaraciones en contra de quien fuera su compañero en el conjunto ‘Blanco’, asegurando que el mexicano Hugo Sánchez era un futbolista ‘conflictivo’.

Tras las polémicas declaraciones del exjugador español, el ‘Pentapichichi’ respondió tajantemente diciendo que él prefirió no hacer amistades en su paso por el Real Madrid para así evitar conflictos e intereses personales que se pudieran interponer a su carrera futbolística.

"Desde pequeño me gustó ser diferente. Neymar, Messi y Cristiano son diferentes. Si somos diferentes es porque llamamos la atención. No me gustaba hacer amigos porque si no le iba a reclamar al técnico que no metía a mi amigo. Yo sacaba pecho y defendía a mis compañeros”, Declaró en entrevista exclusiva para la cadena ESPN en donde es analista.

Hugo Sánchez responde a críticas de Manolo Sanchís

En cuanto a su excompañero en el Real Madrid, Manolo Sanchís, Hugo Sánchez no quiso abundar a detalle sobre lo declarado; pero dejó en claro que él tenía un carácter fuerte como algunos de sus compañeros en el vestuario Merengue.

“Lo conozco y no creo que, como capitán, rompa ese código de ética del mejor equipo de todos los tiempos. Éramos muchos jugadores y algunos éramos de carácter fuerte. Éramos Sanchís, Míchel y yo. Éramos los que protegíamos al equipo y subíamos con la directiva. Hubo un momento en el que me quise marchar del Real Madrid porque sentí que no se me valoraba demasiado”.

Las declaraciones hechas por Manolo Sanchís para la Cadena COPE fueron en relación al ‘Pentapichichi’, diciendo que él era quien creaba más conflicto en el equipo del Real Madrid.

“Hemos tenido jugadores raritos que tenían un concepto de la vida de un vestuario muy distinta a la de los demás. Yo recuerdo que de los jugadores que más conflicto han creado en el Real Madrid fue Hugo Sánchez”.

