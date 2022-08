Exhibe Netflix regaño de 'Piojo' Herrera a Sebastián Córdova en el América

Este miércoles 31 de agosto se estrenó la nueva serie documental de Club América en Netflix, donde llamó la atención un momento en el que Miguel 'Piojo' Herrera le da una fuerte regañada a Sebastián Córdova.

En el video que fue filmado en los vestidores en un partido de Clásico Nacional entre América y Chivas, el 'Piojo' Herrera aparece regañando al plantel azulcrema, pero fue Sebastián Córdova quien se llevó la peor parte.

"No puede ser que Chivas nos haga un gol. Chivas juega y nosotros estamos en la pende... Y si traes una hueva, dime 'no estoy para jugar' y no pasa nada, te lo dije el otro día Córdova", dijo Miguel Herrera en aquel entonces.

Documental de Club América en Netflix exhibe a Miguel 'Piojo' Herrera

Todo indica que el video del regaño de Miguel Herrera a Sebastián Córdova fue filmado en el que fue el último torneo del 'Piojo' como entrenador de las Águilas, antes de su despido y de la llegada de Santiago Solari.

En la escena luce el rostro desencajado de Giovani Dos Santos, Óscar Jiménez y Sergio Díaz, además de verse en el fondo el capitán Guillermo Ochoa.

Aquella serie de Cuartos de Final la perdieron las Águilas con global de 3-1; 1-0 en la Ida y 1-2 en la Vuelta. Córdova fue titular en ambos partidos y disputó todos los minutos. Con América, Córdova firmó 16 goles y 8 asistencias en 99 partidos.

“Y si traes hueva dime, no estoy para jugar, te lo dije el otro día Córdova”



Que buena regañada de Herrera al pecho frió de Córdova pic.twitter.com/4iun5PAAmn — Wicho (@Wicho1916) August 31, 2022

'Piojo' Herrera y Sebastián Córdova de nuevo están juntos, pero ahora en Tigres. Luego de que el 'Piojo' Herrera fue contratado como entrenador de Tigres, el mismo director técnico mexicano pidió el fichaje de Sebastián Córdova al plantel felino, quien ha tenido un destacado torneo Apertura 2022 de Liga MX.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, ahora, jugando para Tigres con el Pipjo Herrera como DT, Córdova suma 3 goles y 4 asistencias en 23 partidos.

