Excomentarista de Televisa Deportes dedica EMOTIVA CARTA a sus hijas antes de ser operado.

El comentarista que formara parte durante 20 años de Televisa Deportes, Javier Sahagún, dio a conocer que tiene un tumor, del cual será operado, sin dar detalles del lugar en donde tiene dicho mal; el periodista mediante sus redes sociales le dedicó una emotiva carta a sus hijas a solamente algunas horas de que sea intervenido quirúrgicamente.

“Queridas hijas Victoria Angélica y Ana Cristina. Falta poco para que entre al quirófano. Es bueno que sepan que las voy a llevar conmigo, junto a mí, en mi corazón, como ha sido durante toda la vida”, arranca el periodista que fuera de Televisa Deportes.

Sahagún dedica palabras emotivas a sus hijas en Twitter

Conforme avanza el texto, se puede leer más a detalle las emotivas palabras que expresó Javier Sahagún a sus hijas. "No sabemos de qué tamaño es el dragón, no nos lo han dicho, lo sabremos hasta después, pero más allá de la espada de San Jorge, yo tengo mejores armas, Yo tengo la mirada de ustedes dos para luchar contra cualquier endriago que se me deposite en el abdomen, yo tengo su sonrisa que suena como los cascabeles y tengo sus manos que me bendicen".

Dichas palabras con dedicatoria para sus hijas hicieron que algunos de sus excompañeros de Televisa Deportes en redes se conmovieran y le dedicaran algunas palabras a quien fuera una pieza clave durante poco más de 20 años en Televisa Deportes.

Javier Sahagún fue un pilar en Televisa Depotes, el analista deportivo es muy recordado por sus reportajes de color que realizaba en programas como ‘La Jugada’, en varias ocasiones fue sombra de la Selección Mexicana, además de que cubrió eventos de la talla de Copas del Mundo y Juegos Olímpicos, Copas Confederaciones, Series Mundiales, Super Bowls.

